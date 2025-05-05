شكرا لقرائتكم خبر عن مستهل التعاملات الآسيوية.. أسعار النفط تنخفض بأكثر من دولارين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، في مستهل التعاملات الآسيوية.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت 2.15 دولار للبرميل، أو 3.51% إلى 59.14 دولار للبرميل.

بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56.03 دولار للبرميل، بانخفاض 2.26 دولار أو 3.88%.