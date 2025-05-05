شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 5 مايو 2025.. استقرار عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الاثنين 5 مايو 2025، مع استقرار ملحوظ في جميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري وسط ترقب أداء أونصة الذهب في البورصة العالمية مع مستهل تعاملات الأسبوع

أسعار الذهب اليوم في مصر:



* عيار 24: 5303 جنيهات للجرام.

* عيار 21 : 4640 جنيهًا للجرام.

* عيار 18: 3977 جنيهًا للجرام.

* عيار 14: 3093 جنيهًا للجرام.

* سعر الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا (وزن 8 جرامات من عيار 21).



وأشار رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف في تصريحات صحفية إلى أن عيار 21، الأكثر رواجًا في السوق، سجل انخفاضًا قدره 150 جنيهًا خلال الأسبوع المنتهي، ليغلق عند 4640 جنيهًا للجرام، بعد أن افتتح تداولاته عند 4790 جنيهًا. وقد تراوح سعر الجرام من عيار 21 خلال الأسبوع بين أعلى مستوى عند 4795 جنيهًا وأدنى مستوى عند 4620 جنيهًا.

وأكد أن تحركات الأسعار العالمية للذهب كانت المحرك الرئيسي للتسعير المحلي في الفترة الأخيرة، في ظل ثبات نسبي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما لم يسفر عن تقلبات حادة في أسعار الذهب بمصر.

وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي عن تراجع ملحوظ في مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت 11.1 طن، بانخفاض قدره 16% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 (13.2 طن)، وبنسبة 8.3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. وعزا واصف هذا التراجع إلى هدوء الطلب الفعلي على الذهب بعد فترة من الإقبال الكبير عليه كملاذ آمن خلال الاضطرابات الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف.

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، أوضح واصف أن الأسعار العالمية للذهب واصلت تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بضعف الطلب على الملاذات الآمنة مع تعافي الدولار وهدوء التوترات التجارية. كما ساهمت البيانات الأمريكية القوية لسوق العمل في زيادة الضغط على الأسعار.

وأضاف أن سعر الأونصة العالمي لامس مستوى دعم حرج عند 3200 دولار، محذرًا من احتمالية المزيد من التراجع في حال كسره. أما محليًا، فقد سجل عيار 21 أدنى مستوى له خلال الأسبوع عند 4620 جنيهًا، قبل أن يشهد ارتدادًا نسبيًا ويتداول قرب مستوى نفسي هام في محاولة لاستعادة الزخم واختبار مستويات مقاومة جديدة.