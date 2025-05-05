شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات وزارة الكهرباء لضمان استقرار وأمان الشبكة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة عمل لضمان استقرار وأمان الشبكة الكهربائية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال عدة محاور تقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بتنفيذها، وهى كالاتى:

1- وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برفع درجة الاستعداد على مستوى قطاع الكهرباء، "انتاجا ونقلا وتوزيعا".

2- غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الشبكة الموحدة وكذلك غرف العمليات الطارئة التى تم تشكيلها على مستوى الشركات التابعة .

3- منظومة الشكاوى بمختلف أدواتها ووسائلها المختلفة فى حالة تواصل دائم مع المواطنين لتوجيه الفرق الفنية العاملة والتدخل السريع والتعامل مع البلاغات والشكاوى على مدار اليوم.

4- وجه الدكتور محمود عصمت غرفة العمليات المركزية بالتواصل الدائم مع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستقرار التغذية الكهربائية وتامين الشبكة الكهربائية.

4- التأكيد على جاهزية فرق الطوارئ وإصلاح الاعطال وكذا محولات وماكينات الطوارئ للدفع بها للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة مع التنبيه باتباع كافة الاجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وضرورة تواجد كافة القيادات للمتابعة اللحظية لحالة الشبكة وتوفير الدعم اللازم للمناطق المتأثرة وتذليل اي صعوبات او تحديات تواجه فرق العمل المختلفة خلال اصلاح الاعطال.

5- تحقيق الكفاءة فى التشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات، والاستعداد للطوارئ بمختلف اسبابها.

6- مراجعة الخطوط والشبكات خاصة في المناطق الصحراوية واتخاذ ما يلزم لحمايتها واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة فى جميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية.

7-التأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة .

8- توفير وتجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع التيار الكهربائي عنها .