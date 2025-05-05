شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 5 مايو -2025 الجنيه الذهب بـ 37,080 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5,297 جنيهًا للجرام.

عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4,630 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 3,972 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 3,090 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 37,080 جنيهًا.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.