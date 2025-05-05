شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مليارات دولار استثمارات.. أهم المعلومات عن مجمع البحر المتوسط للبتروكيماويات بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يأتى مشروع مجمع البحر المتوسط للبتروكيماويات فى العلمين الجديدة في إطار العمل علي تنفيذ اهداف المحور الثاني من استراتيجية وزارة البترول لتعظيم القيمة المضافة و زيادة إنتاج البتروكيماويات ،خاصة وانه يُعد من المشروعات الكبري التي تتمتع بإمكانيات ضخمة و قدرة علي تحقيق مردود اقتصادي متميز لمصر والمنطقة ، من خلال تعظيم الإنتاج والتصدير من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة.

وخلال الأسبوع الماضى عقد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع ممثلي شركة “شارد كابيتال” الإنجليزية للوقوف علي تطورات العمل في مشروع مجمع البحر المتوسط للبتروكيماويات بالعلمين الجديدة وتتضمن أهم المعلومات الأتى ..

1-باستثمارات قيمتها 7 مليارات دولار بعد توقيع الاتفاق الاطارى للمشروع في فبراير الماضي خلال فعاليات مؤتمر مصر الدولي للطاقة مع الشركة الإنجليزية و مجموعة القحطاني السعودية .

2-أكد الوزير على أهمية المشروع في إطار العمل علي تنفيذ اهداف المحور الثاني من استراتيجية الوزارة لتعظيم القيمة المضافة و زيادة إنتاج البتروكيماويات .

3- يُعد من المشروعات الكبرى التى تتمتع بإمكانيات ضخمة و قدرة علي تحقيق مردود اقتصادي متميز لمصر والمنطقة ، من خلال تعظيم الإنتاج والتصدير من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة.

4- ناقش الجانبان التعاون القائم مع شركة "هنى ويل" العالمية، بشأن رخصة التكنولوجيا المستخدمة فى المشروع، حيث يجرى الاعداد لتوقيع اتفاق في هذا الشأن خلال شهر مايو.

5-كما تم الوقوف خلال اللقاء علي الخطوات الفنية والاجرائية خلال الفترة الماضية، علاوة علي خطوات ومراحل التنفيذ خلال الفترة المقبلة من خلال فرق العمل المشكلة بما يضمن سرعة وكفاءة التنفيذ مع التأكيد علي أهمية الالتزام بأعلي معايير الكفاءة الفنية والتكنولوجية في تنفيذ الأعمال.