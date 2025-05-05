شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم السلع التى صدرتها مصر إلى جزر القمر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر المتحدة، خلال عام 2024، وأهم السلع المتبادله بين الدولتين.

ورصدت بيانات الجهاز أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى جمهورية جزر القمر المتحدة خلال عام 2024

1. مصنوعات متنوعة بقيمة 738 الف دولار.

2. محضرات خضر وفواكه وأجزاؤها بقيمة 449 الف دولار.

3. مراجل الات ,أجهزة الية وأجزاؤها بقيمة 304 الف دولار.

4. حديد وصلب وفولاذ بقيمة 253 الف دولار.

5. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 232 الف دولار.

وفي المقابل كانت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من جمهورية جزر القمر المتحدة خلال عام 2024.

1. بن وشاي وبهارات بقيمة 516 الف دولار.

2. زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 4 الاف دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في جزر القمر 315 الف دولار خلال العام المالى (2023/2024 )، بينما بلغت قيمة تحويلات عاملي جزر القمر بمصر 4 الاف دولار خلال العام المالى (2023/2024 ).

وقد بلغت قيمة الصـادرات المصــرية لجزر القمر 3 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 6.2 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من جزر القمر 521 الف دولار خلال عــام 2024 مقابل 1.3 مليون دولار خلال عام 2023.

وقد بلغت قيمة استثمـــارات جزر القمر في مصـر 63 الف دولار خـــلال العـــام المـــالى (2023/ 2024) بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية فى جزر القمر 1.4 مليون دولار خلال العام المالى ( 2023 / 2024 ).

وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة خلال ابريل 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان جزر القمر 880,2 ألف نسمة خلال نفس الفترة.