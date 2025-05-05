شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 5 مايو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ 3,090 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

عيار 24: 5,297 جنيهًا للجرام.

عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4,630 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 3,972 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 3,090 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 37,080 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



