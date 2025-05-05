شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 5-5-2025 يسجل 50.68 جنيه للشراءمن البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الإثنين، 05 مايو 2025 12:00 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 5-5-2025 . ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار. ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصرى.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار البنك الأهلى المصرى سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.68 جنيه للشراء. 50.78 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.68 جنيه للشراء.

50.78 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.68 جنيه للشراء

50.78 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.68 جنيه للشراء.

50.78 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.68 جنيه للشراء

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