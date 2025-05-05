شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات شيرى أريزو 5 موديل 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

تُعد شيري أريزو 5 من أبرز السيارات السيدان التي اخذت شريحة كبيرة في السيارات الاقتصادية تحت المليون جنيه لأنها تجمع بين التصميم العصري والسعر المناسب، وأداء مثالي، وعن أسعار السيارة " شيري أريزو 5 " 2025 في مصر فهي تأتي كالاتي:

الفئة الأولى بسعر 665,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 715,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 745,000 جنيه.

وعن محرك السيارة " شيري أريزو 5 " فهو رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، يعد القلب النابض لأريزو 5

يولد المحرك قوة 114 حصانًا، ويُنتج عزم دوران يبلغ 141 نيوتن متر يبلغ متوسط استهلاك الوقود للسيارة نحو 7 لترات لكل 100 كم، ما يجعلها مناسبة للقيادة اليومية داخل المدن وعلى الطرق السريعة بكفاءة عالية.

تأتي السيارة مدعومة بحزمة جيدة من تجهيزات الأمان، والراحة، والترفيه، ما يجعلها خيارًا ذكيًا لشريحة واسعة من العملاء، سواء من الشباب الباحثين عن سيارة عملية تناسب الأسر الصغيرة التي ترغب في وسيلة تنقل موثوقة واقتصادية.

يتوفر ناقلان للحركة حسب الفئة ناقل يدوي من 5 سرعات للفئة القياسية ناقل أوتوماتيكي CVT للفئات الأعلى، يمنح تجربة قيادة أكثر سلاسة شيري أريزو 5 2025 تجهيزات الأمان لسيارة شيري حرصت شيري على تزويد أريزو 5 بأنظمة أمان أساسية تتوافق مع متطلبات السلامة الحديثة، وتوفر درجة جيدة من الحماية للسائق والركاب وسادتان هوائيتان في الأمام لحماية السائق والراكب الأمامي، نظام مانع انغلاق المكابح (ABS) لتقليل خطر انزلاق العجلات عند التوقف المفاجئ.

كما تحوي السيارة علي نظام توزيع إلكتروني لقوة المكابح (EBD) يوزع الضغط بالتساوي على العجلات لمزيد من الثبات ، مثبت سرعة يساعد السائق على الحفاظ على سرعة ثابتة دون الحاجة للضغط المستمر على دواسة الوقود، مفيد للرحلات الطويلة ، حساسات ركن خلفية تسهل عملية الاصطفاف في المساحات الضيقة ، كاميرا خلفية تعزز من الرؤية الخلفية ، نظام إيموبليزر ضد السرقة يمنع تشغيل السيارة بدون المفتاح الأصلي.

وعن الأماكن المخصصة لتثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX، ما يعزز أمان الأطفال في المقاعد الخلفية ، تصميم خارجي سيدان بلمسات عصرية رغم تصنيفها كسيارة اقتصادية، إلا أن شيري أريزو 5 تقدم تصميمًا أنيقًا يرضي مختلف الأذواق ، مع إهتمام بالتفاصيل التي تضفي مظهرًا عصريًا مصابيح أمامية وخلفية هالوجين تمنح السيارة إضاءة فعالة دون تعقيد.

وتأتي السيارة بإضاءة نهارية LED تضيف لمسة عصرية وتزيد من وضوح السيارة خلال النهار، مرايا جانبية كهربائية الضبط توفر سهولة في التحكم وتدعم السلامة أثناء القيادة ، جنوط رياضية مقاس 16 بوصة متوفرة في الفئة الأعلى، تمنح السيارة طابعًا أكثر تميزًا على الطريق ، أما المقصورة الداخلية فهي عملية ومريحة توازن بين البساطة والعملية، مع بعض اللمسات التي تعزز من الراحة والرفاهية في الفئات الأعلى ، بالإضافة إلي نظام دخول بدون مفتاح يسمح بفتح وغلق الأبواب بمجرد الاقتراب من السيارة (في الفئة الأعلى) ، وقفل مركزي للأبواب لضمان الأمان بمجرد تحرك السيارة .

وتقدم السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهل التحكم في النظام الصوتي والمكالمات دون تشتيت انتباه السائق ، تكييف هواء فعّال يوفر تبريد جيد في أوقات الحرارة الشديدة، زجاج كهربائي أمامي وخلفي لتحكم سهل ومرن لجميع الركاب، فتحة سقف تضيف إحساسًا بالرحابة والرفاهية في الفئة الأعلى، وشاشة وسائط قياس 7 بوصة تعمل باللمس، تسهل التحكم بالموسيقى والإعدادات، دعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto لتوصيل الهاتف الذكي وتشغيل التطبيقات مباشرة على الشاشة ، و4 مكبرات صوتية توزّع الصوت داخل المقصورة بجودة مناسبة، مدخل USB لشحن الأجهزة أو تشغيل الوسائط بسهولة.