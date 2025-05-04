شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب يسجل استقرارا ملحوظا في التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات سوق الذهب في مصر، استقرار أسعار جميع الأعيرة الذهب في التعاملات المسائية مع توقف التداولات في البورصات العالمية وكذلك مع إجازة سوق الصاغة في مصر .



أسعار الذهب اليوم في مصر



* عيار 24: 5,297 جنيهًا للجرام.

* عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4,630 جنيهًا للجرام.

* عيار 18: 3,972 جنيهًا للجرام.

* عيار 14: 3,090 جنيهًا للجرام.

* الجنيه الذهب: 37,080 جنيهًا.

ويأتي هذا التراجع بعد أيام من استقرار نسبي في السوق المحلي، حيث حافظت الأسعار على مستويات قريبة من 4,650 جنيهًا لعيار 21.

وأشار خبراء إلى أن عوامل متعددة ساهمت في هذا الانخفاض، منها تراجع الأسعار العالمية للذهب بنسبة 2.1% مع نهاية الأسبوع الماضي، إلى جانب تغيرات طفيفة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلًا عن تحركات العرض والطلب المحلية.

يُذكر أن الذهب يُعد أحد أبرز الملاذات الآمنة للمستثمرين خلال فترات التقلبات الاقتصادية، ما يدفع الكثيرين إلى متابعة تحركاته اليومية بدقة لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في التوقيت المناسب.