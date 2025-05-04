شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "السياحة" بنسبة 10.2% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 10.2%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.2%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.4%.

وقفز قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1%، ونما قطاعا الموارد الأساسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 4 قطاعات بالبورصة على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، وانخفض قطاعا التجارة والموزعون، والبنوك بنسبة 0.3%.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر مايو، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.2 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.79%، والعرب على 6.45%، واستحوذت المؤسسات على 19.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 234.2 مليون جنيه، 92 مليون جنيه، 36.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 234.2 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 354.5 مليون جنيه، على الترتيب.



ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 32351 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 40393 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14456 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 9527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 12974 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3348 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.90% ليغلق عند مستوى 12167 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2023 نقطة.