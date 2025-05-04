الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 4 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3,972 جنيه

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سعر الذهب اليوم الأحد 4 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3,972 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأحد، 04 مايو 2025 06:00 م

تتاثرأسعار الذهب فى مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكى  

اسعار الذهب اليوم فى مصر
 

* عيار 24: 5,297 جنيهًا للجرام.
* عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4,630 جنيهًا للجرام.
* عيار 18: 3,972 جنيهًا للجرام.
* عيار 14: 3,090 جنيهًا للجرام.
* الجنيه الذهب: 37,080 جنيهًا.

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا  بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة فى أسواق الأسهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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