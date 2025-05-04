شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 4 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3,972 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 06:00 م

تتاثرأسعار الذهب فى مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكى

اسعار الذهب اليوم فى مصر

* عيار 24: 5,297 جنيهًا للجرام.

* عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4,630 جنيهًا للجرام.

* عيار 18: 3,972 جنيهًا للجرام.

* عيار 14: 3,090 جنيهًا للجرام.

* الجنيه الذهب: 37,080 جنيهًا.

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة فى أسواق الأسهم.