شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 4 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3,972 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأحد، 04 مايو 2025 06:00 م
تتاثرأسعار الذهب فى مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكىاسعار الذهب اليوم فى مصر
* عيار 24: 5,297 جنيهًا للجرام.
* عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4,630 جنيهًا للجرام.
* عيار 18: 3,972 جنيهًا للجرام.
* عيار 14: 3,090 جنيهًا للجرام.
* الجنيه الذهب: 37,080 جنيهًا.
واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة فى أسواق الأسهم.
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