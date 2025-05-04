شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر عند 50.78 جنيه للبيع اليوم الأحد 4-5-2025 بعد انتهاء التعاملات بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان الأحد، 04 مايو 2025 06:00 م

ثبت سعر الدولار اليوم الأحد 4-5-2025 بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي 50.43 جنيه للشراء 50.87 جنيه البيع. واستقر سعر الدولار اليوم الأحد، فى البنك الاهلي عند 50.68 جنيه للشراء 50.78 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.68 جنيه للشراء 50.78 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.68 جنيه للشراء 50.78 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.68 جنيه للشراء 50.78 جنيه البيع. وسجل سعر الدولار بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.68 جنيه للشراء.

50.78 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.68 جنيه للشراء.

50.78 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.68 جنيه للشراء.

50.78 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 50.68 جنيه للشراء.

50.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.68 جنيه للشراء.

50.78 جنيه للبيع.

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