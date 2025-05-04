شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موانئ أبو ظبي: منطقة صناعية إماراتية بمساحة 20 كيلو متر مربع شرق بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، أن العلاقات المصرية الإماراتية تشهد تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الدولتين نحو 6 مليارات دولار، كما تعتبر الإمارات هي أكبر مستثمر في مصر بين الدول العربية.

وأضاف الشامسي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن المنطقة الصناعية الإماراتية الجديدة اليوم، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا التوقيع يشمل تطوير وتشغيل منطقة صناعية بمساحة 20 كيلو متر مربع في منطقة شرق بورسعيد لاستغلال خبرات الجانب الإماراتي وجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية.

واوضح الشامسي، أن التوقيع يأتي في ظل متغيرات جيو سياسية من الممكن استغلالها لدعم موقع مصر كمركز عالمي رئيسي للصناعة.