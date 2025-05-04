شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في مصر بعد تراجعه 10 جنيهات.. عيار 21 بـ4630 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الأحد تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث انخفض سعر الجرام الواحد بنحو 10 جنيهات مقارنة ببداية تعاملات الصباح، وذلك على الرغم من توقف التداولات في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

* عيار 24: 5,297 جنيهًا للجرام.

* عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4,630 جنيهًا للجرام.

* عيار 18: 3,972 جنيهًا للجرام.

* عيار 14: 3,090 جنيهًا للجرام.

* الجنيه الذهب: 37,080 جنيهًا.

ويأتي هذا التراجع بعد أيام من استقرار نسبي في السوق المحلي، حيث حافظت الأسعار على مستويات قريبة من 4650 جنيهًا لعيار 21.



وأشار خبراء إلى أن عوامل متعددة ساهمت في هذا الانخفاض، منها تراجع الأسعار العالمية للذهب بنسبة 2.1% مع نهاية الأسبوع الماضى، إلى جانب تغيرات طفيفة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلًا عن تحركات العرض والطلب المحلية.

يُذكر أن الذهب يُعد أحد أبرز الملاذات الآمنة للمستثمرين خلال فترات التقلبات الاقتصادية، ما يدفع الكثيرين إلى متابعة تحركاته اليومية بدقة لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في التوقيت المناسب.