شكرا لقرائتكم خبر عن «ولاء للتأمين» تستحوذ على 88% من «أسباير» بـ68 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على "تداول

وتقدر قيمة الاستثمار بحوالي 68 مليون ريال، ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على النتائج المالية للشركة اعتبارًا من نهاية الربع الرابع للعام 2025.

ويأتي هذا الاستحواذ تماشيًا مع رغبة "ولاء" في توسيع وتنويع أعمال إعادة التأمين الواردة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "ولاء للتأمين" تلقيها خطاب عدم الممانعة من سلطة دبي للخدمات المالية، للاستحواذ على 88% من ملكية شركة أسباير MGA.وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية "، اليوم الاحد، إنه بالإشارة إلى إعلانها بتاريخ 30 أبريل الماضي، والمتضمن استلامها خطاب عدم ممانعة من هيئة التأمين السعودية للاستحواذ على 88% من ملكية شركة أسباير أندرايتينج إيجنسي المحدودة، فقد استلمت عدم ممانعة سلطة دبي للخدمات المالية لإتمام عملية الاستحواذ.وتقدر قيمة الاستثمار بحوالي 68 مليون ريال، ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على النتائج المالية للشركة اعتبارًا من نهاية الربع الرابع للعام 2025.ويأتي هذا الاستحواذ تماشيًا مع رغبة "ولاء" في توسيع وتنويع أعمال إعادة التأمين الواردة.