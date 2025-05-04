شكرا لقرائتكم خبر عن «الباحة»: 197 مليونا أرباح فصلية.. وجلسة لفصل النزاع مع «الساطعة» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.