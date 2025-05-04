شكرا لقرائتكم خبر عن «الباحة»: 197 مليونا أرباح فصلية.. وجلسة لفصل النزاع مع «الساطعة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة الباحة للاستثمار والتنمية بنسبة 14.8% خلال الربع الحالي، ليصل إلى 197 مليون ريال، مقارنة بـ 172 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
وربطت "الباحة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، ارتفاع صافي الأرباح بارتفاع إيراداتها بنسبة 2.4%، وانخفاض مصروف الزكاة بنسبة 100%، إذ بلغ خلال الربع الحالي 8.7 آلاف ريال، مقابل 1.38 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
وأشارت كذلك إلى انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 14%، على الرغم من ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية للربع الحالي (1.22 مليون ريال) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق (672 ألف ريال) بنسبة بلغت 82%.
وأضافت "الباحة" أنه لا يوجد أي تغيير في التكاليف المرتبطة بالنزاع، بعد قيامها في وقت سابق بتكوين مخصص لمقابلة الخسائر الناتجة عن عقد تبادل الأصول مع الشركة الساطعة الحديثة للمقاولات العامة بمبلغ 84,003,717 ريال.
وربطت "الباحة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، ارتفاع صافي الأرباح بارتفاع إيراداتها بنسبة 2.4%، وانخفاض مصروف الزكاة بنسبة 100%، إذ بلغ خلال الربع الحالي 8.7 آلاف ريال، مقابل 1.38 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
وأشارت كذلك إلى انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 14%، على الرغم من ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية للربع الحالي (1.22 مليون ريال) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق (672 ألف ريال) بنسبة بلغت 82%.
نزاع قضائيفي سياق منفصل، كشفت "الباحة" عن آخر تطورات نزاعها القضائي مع شركة الساطعة الحديثة للمقاولات، مشيرة في بيان على "تداول السعودية" عن تحديد المحكمة التجارية جلسة في 7 يوليو المقبل، لمتابعة القضية المتعلقة بإلزامها بالإفراغ الفعلي لعدد 134 قطعة أرض تملكها بنسبة 50% مشاع من كامل الأرض في مخطط المروج والواقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف لصالح الشركة المدعية والتي قد صدر بها حكم القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة بتاريخ 21 أكتوبر 2016.
وأضافت "الباحة" أنه لا يوجد أي تغيير في التكاليف المرتبطة بالنزاع، بعد قيامها في وقت سابق بتكوين مخصص لمقابلة الخسائر الناتجة عن عقد تبادل الأصول مع الشركة الساطعة الحديثة للمقاولات العامة بمبلغ 84,003,717 ريال.