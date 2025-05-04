شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «سهل» تقفز 205.3% إلى 14 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وحققت الشركة صافي ربح قدره 14.09 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة ب 12.64 مليون ريال في الربع السابق، مسجلة ارتفاع بنسبة 11.4٪.

ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة معدلات الربح على القروض الجديدة وكذلك ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة وانخفاض تكلفة الاقتراض، مما أدى إلى الزيادة في صافي الربح. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة سهل للتمويل في الربع الأول من 2025 بنسبة 205.3% إلى 14 مليون ريال، مقابل 4.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود هذا التحسن إلى زيادة معدلات الربح على القروض الجديدة وكذلك ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة وانخفاض تكلفة الاقتراض، مما أدى إلى الزيادة في صافي الربح.وحققت الشركة صافي ربح قدره 14.09 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة ب 12.64 مليون ريال في الربع السابق، مسجلة ارتفاع بنسبة 11.4٪.ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة معدلات الربح على القروض الجديدة وكذلك ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة وانخفاض تكلفة الاقتراض، مما أدى إلى الزيادة في صافي الربح.