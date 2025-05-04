شكرا لقرائتكم خبر عن الملياردير وارن بافيت ينهي مشواره كأعظم متداول عرفه العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في لحظة وصفت بـ"التاريخية"، أعلن الملياردير الشهير وارن بافيت عن نيته التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي"، طالبًا من مجلس الإدارة تعيين غريغ آبل خلفًا له بنهاية العام الجاري، وفق ما أفادت شبكة "CNBC" الأميركية. مفاجأة في الاجتماع السنوي رغم أن بافيت البالغ من العمر 94 عامًا كان قد عيّن آبل خلفًا له بشكل مبدئي منذ عام 2021، فإن الإعلان الرسمي خلال الاجتماع السنوي للمساهمين هذا العام شكل مفاجأة مدوية لآلاف الحاضرين.

قال بافيت في اللحظات الأخيرة من الاجتماع: "سنعقد اجتماعًا لمجلس الإدارة، واثنان فقط من أعضائه، هما ابناي هاوي وسوزي، يعرفان بما سأقوله. حان الوقت ليصبح غريغ الرئيس التنفيذي لبيركشاير بحلول نهاية العام". من شركة نسيج فاشلة إلى إمبراطورية استثمارية بدأ بافيت رحلته مع "بيركشاير" عام 1965، عندما استخدم شراكة استثمارية لشراء شركة نسيج متعثرة في نيو إنجلاند، ليحوّلها لاحقًا إلى إمبراطورية استثمارية عملاقة تشمل شركات تأمين كـ"جيكو"، وشبكات سكك حديدية مثل "بي إن إس إف"، مع احتياطيات نقدية تتجاوز 347 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: وارن بافيت يحذر من تقلبات ومخاطر دولية بسبب رسوم ترامب الجمركية

يأتي انتقال القيادة في وقتٍ تشهد فيه أسهم بيركشاير ارتفاعًا قياسيًا، ما دفع بقيمتها السوقية إلى ما يقارب 1.2 تريليون دولار. نهاية عصر أعظم متداول في التاريخ سيحتفظ بافيت، الذي عُرف بلقب "أعظم متداول في التاريخ" بمنصبه كرئيس مجلس الإدارة في الوقت الراهن، لكنه أوضح أن كل قرارات توزيع رأس المال وعمليات الشركة ستكون من اختصاص آبل، نائب رئيس العمليات غير التأمينية، والبالغ من العمر 62 عامًا.

قال بافيت: "قد أكون مفيدًا في بعض الحالات إذا واجهنا فرصًا عظيمة... لكنني أؤمن أن آفاق بيركشاير ستكون أفضل تحت إدارة غريغ مقارنة بإدارتي".

ورغم إعلان انتقال القيادة، أكد بافيت أنه لن يبيع أي سهم من حصته، التي تتجاوز قيمتها 160 مليار دولار، موضحًا أن هذا القرار "اقتصادي بحت وليس عاطفيًا".

اقرأ أيضاً: عاصفة ترامب تطيح بأثرياء العالم.. وبافيت الناجي الوحيد

وفي حديثه أمام نحو 40 ألف مساهم، أشاد بافيت بآبل، معتبرًا أن أسلوبه الإداري العملي أكثر كفاءة في إدارة أكثر من 60 شركة تابعة للمجموعة، وقال ممازحًا: "الأمور تسير على نحو أفضل معه... لأنه يعمل بجد أكثر مني". من هو خليفة بافيت؟ آبل، المولود في إدمونتون بمقاطعة ألبرتا الكندية، يمتلك خبرة 25 عامًا في بيركشاير. انضم إلى المجموعة في عام 2000 عبر شركة "ميدأمريكان إنرجي"، وأصبح رئيسها التنفيذي في 2008.

وقبلها، ساهم في تحويل "كال إنرجي"، وهي شركة طاقة حرارية أرضية صغيرة، إلى كيان طاقة متنوع. ماذا عن الدور المقبل لبافيت؟ في مقابلة مع CNBC عقب الاجتماع، أوضح بافيت وآبل أنه سيتم مناقشة دور بافيت الرسمي الجديد في اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد، حيث يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة.

ويرجّح أن يتم تثبيت غريغ آبل في منصب الرئيس التنفيذي بالإجماع، بحسب بافيت، فيما لا تزال مسألة توليه رئاسة المجلس غير محسومة.

يُذكر أن بافيت كان قد صرح في وقت سابق لـوول ستريت جورنال أن ابنه هاوي بافيت سيشغل منصب الرئيس غير التنفيذي بعد وفاته، حفاظًا على ثقافة الشركة، ولا يُعرف بعد ما إذا كان القرار الجديد سيؤثر على هذا الترتيب.