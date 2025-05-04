الاقتصاد

تعديل اسم تداول «المتحدة الدولية القابضة» إلى «تسهيل»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تعديل اسم تداول «المتحدة الدولية القابضة» إلى «تسهيل»

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة المتحدة الدولية القابضة عن تعديل الاسم المختصر (اسم التداول) ليصبح “تسهيل” بدلاً من “المتحدة الدولية القابضة”.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن التعديل بهدف تسهيل تداوله واستخدامه من قِبل مساهمي الشركة وتعزيز التعرف عليه في السوق.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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