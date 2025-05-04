شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل اسم تداول «المتحدة الدولية القابضة» إلى «تسهيل» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة المتحدة الدولية القابضة عن تعديل الاسم المختصر (اسم التداول) ليصبح “تسهيل” بدلاً من “المتحدة الدولية القابضة”.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التعديل بهدف تسهيل تداوله واستخدامه من قِبل مساهمي الشركة وتعزيز التعرف عليه في السوق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التعديل بهدف تسهيل تداوله واستخدامه من قِبل مساهمي الشركة وتعزيز التعرف عليه في السوق.