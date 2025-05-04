الاقتصاد

ارتفاع أرباح «المواساة» إلى 197 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «المواساة» إلى 197 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة المواساة للخدمات الطبية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 197 مليون ريال، مقارنة بـ 172 مليون ريال في الربع المماثل عام 2024، مما يمثل صعودًا في صافي الربح بنسبة 14.8%.
ونسبت "المواساة" عبر بيان لـ "تداول "، اليوم الأحد، نمو صافي الربح خلال الربع الحالي إلى الزيادة في إيرادات الخدمات الطبية والإيرادات الأخرى، والانخفاض في تكوينات خسارة الانخفاض في القيمة من الذمم المدينة، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024.
وأشارت كذلك إلى انخفاض التكاليف التمويلية، نظرًا لتناقص رصيد القروض بقيمة الأقساط المسددة، والانخفاض في بند مصروف الزكاة خلال الربع الحالي، ليتناسب مع الوعاء الزكوي المقدر لعام 2025.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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