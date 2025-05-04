شكرا لقرائتكم خبر عن «صادرات» تتكبد خسائر في الربع الأول من العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على موقع تداول السعودية، تكبدت "صادرات" خسارة قدرها 0.981 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 0.531 مليون ريال.

ويعود السبب في انخفاض الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى انخفاض الأرباح المحققة وغير المحققة بقياس الاستثمارات بالقيمة العادلة على الرغم من انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية.

ووفقا للبيان يعود السبب في زيادة الربح وانخفاض الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى ارتفاع عوائد استثمارات بالتكلفة المطفأة والأرباح غير المحققة من التغير في قياس الاستثمارات بالقيمة العادلة والإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بالإضافة إلى تكوين مخصص للزكاة بالربع السابق. الدمام - شريف احمد - تحولت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) للخسارة في الربع الأول من 2025، مقارنة بأرباح في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على موقع تداول السعودية، تكبدت "صادرات" خسارة قدرها 0.981 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 0.531 مليون ريال.ويعود السبب في انخفاض الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى انخفاض الأرباح المحققة وغير المحققة بقياس الاستثمارات بالقيمة العادلة على الرغم من انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية.ووفقا للبيان يعود السبب في زيادة الربح وانخفاض الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى ارتفاع عوائد استثمارات بالتكلفة المطفأة والأرباح غير المحققة من التغير في قياس الاستثمارات بالقيمة العادلة والإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بالإضافة إلى تكوين مخصص للزكاة بالربع السابق.