شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش أرباح «أسمنت الشرقية» إلى 62 مليون ريال خلال الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وعزت "أسمنت الشرقية" في بيان لـ "تداول

وتضمنت أسباب انخفاض صافي الربح: تراجع قيمة الاستثمار في شركة زميلة، إلى جانب ارتفاع المصروفات الأخرى، وانخفاض أرباح استثمارات القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

الدمام - شريف احمد - انكمش صافي أرباح شركة "أسمنت المنطقة الشرقية" (أسمنت الشرقية) بالربع الأول من العام الجاري بنسبة 21.5%، ليصل إلى 62 مليون ريال مقارنة بـ 79 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق 2024.وعزت "أسمنت الشرقية" في بيان لـ "تداول السعودية "، اليوم الأحد، انخفاض الأرباح لهذا الربع بسبب انحفاض مبيعات الخرسانة الجاهزة، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق.وتضمنت أسباب انخفاض صافي الربح: تراجع قيمة الاستثمار في شركة زميلة، إلى جانب ارتفاع المصروفات الأخرى، وانخفاض أرباح استثمارات القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.