الاقتصاد

بنك صحار الدولي الأسرع نمواً في سلطنة عُمان يفتتح فرعه في السعودية

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بنك صحار الدولي الأسرع نمواً في سلطنة عُمان يفتتح فرعه في السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأحد - 04 مايو 2025

Sun - 04 May 2025

مكة – الرياض

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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