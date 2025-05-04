انهيار تاريخي للذهب في مصر..عيار 21 يفقد 400 جنيه والجنيه الذهب يتراجع 3000 جنيه في أيام!

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 مايو 2025، هبوطًا ضمن سلسلة التراجعات الحادة التي يتعرض لها المعدن الأصفر مؤخرًا، ما أدى إلى فقدان سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 400 جنيه من أعلى سعر سجلاه في أبريل وهو 5000 جنيه بدون مصنعية، فيما هوى سعر الجنيه الذهب بنحو 3000 جنيه مقارنة بأعلى سعر سجله خلال شهر أبريل الماضي وهو 40,000 جنيه.

هذا التراجع أثار قلقًا كبيرًا بين المتعاملين والمستثمرين في سوق الذهب المحلي، حيث تصاعدت التخوفات من استمرار الهبوط خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وقوة الدولار الأمريكي.

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب

في تطور مفاجئ، انخفض سعر الجنيه الذهب ليبلغ 37040 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدر بنحو 3000 جنيه عن أعلى مستوى وصل إليه خلال الشهر الماضي، والذي بلغ 40 ألف جنيه.

ويعكس هذا الانخفاض الحاد حالة الارتباك السائدة في سوق الصاغة ، مع استمرار التذبذب في حركة الأسعار، وعدم وضوح الرؤية بشأن الاتجاه المستقبلي للذهب.



أسعار الذهب اليوم الأحد 4/5/2025

واصل عيار 24 هبوطه ليسجل 5291 جنيهًا للبيع و5269 جنيهًا للشراء، بتراجع بلغ 11 جنيهًا عن التحديث الأخير.

كما تراجع عيار 18 ليسجل 3969 جنيهًا للبيع و3951 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 9 جنيهات عن الأسعار السابقة.



سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

يُعد سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية من أكثر الأمور التي يبحث عنها المصريون، خاصة في المناسبات الاجتماعية، حيث بلغ السعر الأساسي نحو 4630 جنيهًا، ويُضاف عليه ما يتراوح بين 100 إلى 250 جنيهًا للمصنعية، حسب نوع المشغولات والمنطقة الجغرافية.

أسعار الذهب اليوم في مصر – الأحد 3 مايو 2025

فيما يلي جدول تفصيلي لأسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية:

العيار سعر البيع (جنيه) سعر الشراء (جنيه)

عيار 24 5291 5269

عيار 21 4630 4610

عيار 18 3969 3951

عيار 14 3087 3073

عيار 12 2646 2634

الجنيه الذهب 37040 36880



العوامل المؤثرة في تراجع الذهب

يرى الخبراء أن الانخفاض الحالي في أسعار الذهب يعود إلى تراجع سعر الأوقية عالميًا، نتيجة لقوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، إلى جانب تقلبات أسواق المعادن النفيسة.

كما لعبت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية دورًا رئيسيًا في تراجع الأسعار، حيث تتجه البنوك المركزية العالمية إلى سياسات نقدية أكثر تشددًا للسيطرة على التضخم.

انخفاض الجنيه الذهب

رغم الهبوط، لا يزال الذهب يُعتبر ملاذًا آمنًا للكثير، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العملات وصعوبة الاستثمار في أدوات مالية أخرى بسبب تقلبات السوق.



توقعات أسعار الذهب في 2025

تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تستمر في التذبذب خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع قرارات الفيدرالي الأمريكي المرتقبة بخصوص أسعار الفائدة، والتغيرات المحتملة في قيمة الدولار عالميًا.

ويرجح الخبراء أن تشهد الأسعار مزيدًا من الانخفاض أو الاستقرار، بحسب تطورات المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي.