شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الفضة اليوم الأحد فى مصر والجرام عيار 925 بـ 55 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الفضة اليوم الأحد 4-5-2025 فى مصر بالسوق المحلى، حيث سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيها، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 حوالي 55 جنيها.

وسجلت أسعار الفضة تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1.31%، لتصل إلى مستوى 32 دولارا للأوقية، وفقًا لبيانات السوق الفورية.

وتراوحت أسعار الفضة خلال جلسة التداول اليومية بتعاملات يوم الجمعة الموافق 2 مايو بين 31.9 و32.7 دولارًا، فيما بلغ سعر العرض 31.9 وسعر الطلب 32 دولارًا، وافتتحت السوق عند مستوى 32.4 دولارًا، بينما سجل الإغلاق السابق 32.4 دولارًا.

أما على مدى 52 أسبوعًا، فتذبذبت الأسعار بين 26.4 كحد أدنى و34.895 كحد أقصى، مما يعكس حالة من التذبذب المرتبط بتطورات السوق العالمية وحركة الدولار الأمريكي.

ويأتي هذا التراجع في ظل ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات محتملة لسياسات الفيدرالي الأمريكي على أسعار المعادن الثمينة.

وفى سياق متصل، شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الأحد انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع سعر الجرام الواحد بمقدار 10 جنيهات مصرية مقارنة بأسعار افتتاح تعاملات اليوم رغم توقف البورصة العالمية، حيث سجل عيار 21 (الأكثر تداولاً) 4630 جنيهاً، أما عيار 18 سجل 3972 جنيهاً.

وسجل سعر جرام الفضة اليوم في مصر كالتالي..

- الفضة عيار 999 (الفضة النقية) 59 جنيها للجرام.

- الفضة عيار 925 (الفضة الإيطالى أو الإسترليني) 55 جنيها للجرام.

- الفضة عيار 900 (فضة العملات القديمة) 53 جنيها للجرام.

- الفضة عيار 800 (الفضة المصرية) 47 جنيها للجرام.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تختلف من محل لآخر بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك تكاليف المصنعية والطلب المحلي.

ما الذي يحدد سعر الفضة في السوق؟

- الأسعار العالمية: ترتبط الأسعار المحلية بالتغيرات في الأسواق العالمية.

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية: يؤثر تقلب سعر الصرف على تكلفة استيراد الفضة والمواد الخام.

- العرض والطلب: زيادة الطلب على الفضة، سواء لأغراض استثمارية أو صناعية، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

- التضخم والتغيرات الاقتصادية: تؤثر معدلات التضخم والسياسات الاقتصادية على القوة الشرائية للعملة، مما ينعكس على أسعار المعادن الثمينة.