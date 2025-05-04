شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حفل توقيع الاتفاقية النهائية لمشروع تطوير المنطقة الصناعية الإماراتية بشرق بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 04:06 م

بدأ منذ قليل حفل توقيع الاتفاقية النهائية لمشروع تطوير المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وحضر حفل التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.