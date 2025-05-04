شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المجتمعات العمرانية تضع خطة لتسليم الأراضى فى المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خطة زمنية لتسليم الأراضي للحاجزين بمختلف المدن الجديدة ، سواء اراضي إسكان اجتماعي او اراضي مميزه، وكذا اراضي مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج.

وأعلنت الهيئة عن تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بها بمدينة أسوان الجديدة بدءا من اليوم 4/5/2025، وحتى يوم 10/7/2025، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمعلن من جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة.



وشدد وزير الإسكان على ضرورة مراجعة مشروعات المرافق والطرق والخدمات بمناطق تسليم الأراضي، وتوفير كل الدعم للمستفيدين بالأراضي بالمدينة، بهدف تحقيق التنمية المطلوبة بمدن الصعيد.



وأوضح المهندس مصطفى سعيد أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة - المشرف على جهاز تنمية مدينة توشكي الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع 1 - ومن 3 : ٢٦ - ومن ٢٨ : ٢٧ - ومن ٢٩ : 40 ، يوم الأحد 4/5/2025، والقطع من 41 : 63 - ومن 66 : 79، يوم الاثنين 5/5/202، والقطع من ٨١ : ١٢٠، يوم الثلاثاء 6/5/2025 ، والقطع من ١٢١ : ١٣٩ - ومن ١٤١ : ١٤٤ - ومن 146 : 147 ، ومن 149 : ١٦٠، يوم الأربعاء 7/5/2025، والقطع من ١٦١ : 166 - ومن 168 : ۱۷۲ - ومن ۱۷۵ : ۱۷۹ - ومن ۱۸۱ : ۱۸۸ - ومن ١٩٠ : ٢٠٠، يوم الخميس 8/5/2025، والقطع من ٢٠١ : ٢٤٠، يوم الأحد 11/5/2025، والقطع من ٢٤١ : 243 - ومن ٢٤٥ : 256 - ومن ٢٥٨ : ٢٨٠، يوم الاثنين 12/5/2025، والقطع من ۲۸۱ : ۳۰۲ - ومن ٣٠٤ : ٣١٧ - ومن ٣١٩ : ٣٢٠، يوم الثلاثاء 13/5/2025، والقطع من ٢٢١ : ٣٦٠، يوم الأربعاء 14/5/2025، والقطع من ٣٦١ : ٣٨٩ - ومن 391 : 400، يوم الخميس 15/5/2025.

وأضاف أنه سيتم تسليم القطع ٤٠١ - ومن 403 : ٤٠٤ - ومن ٤٠٦ : ٤٣٦ - ومن 438 : 440، يوم الأحد 18/5/2025، والقطع من 441 : 442 - ومن 450 : ٤٨٠، يوم الإثنين 19/5/2025، والقطع من 481 : ٥٠٢ - ومن ٥٠٤ : 513 - ومن ٥١٥ : ٥٢٠، يوم الثلاثاء 20/5/2025، والقطع ٥٢١ - ومن ٥٢٣ : ٥٥٣ - ومن ٥٥٥ : ٥٦٠، ، يوم الأربعاء 21/5/2025، والقطع من ٥٦١ : ٥٧٠ - ومن ٥٧٢ : ٥٩٥ - ومن ٥٩٧ - ٥٩٨ – 600، يوم الخميس 22/5/2025، والقطع من 601 : 621 - 6٢٣ - ومن 625 : 640، يوم الأحد 25/5/2025، والقطع ٦٤١ – 642 - ومن 644 : ٦٥١ - ومن 653 : 656، ومن 658 : 680، يوم الإثنين 26/5/2025، والقطع من 681 : ٧٠٥ - ومن ٧٠٧ : ٧٢٠، يوم الثلاثاء 27/5/2025، والقطع من ٧٢٢ : ٧٣٩ – ٧٤٢ - ٧٤١ - ومن ٧٤٤ : ٧٥٠ - ومن ٧٥٢ : ٧٦٧، يوم الأربعاء 28/5/2025، والقطع من 1 إلى 40، يوم الخميس29/5/2025.



وأضاف: سيتم تسليم القطع من ٤١ : ٧٠ - ومن ٧٢ : ۷٦ - ۷۸ – ۷۹، يوم الأحد 1/6/2025، والقطع من 81 : 105 - ومن ۱۰۷ : ۱۱۷ - ومن ۱۱۹ : ۱۲۰، يوم الإثنين 2/6/2025، والقطع من ١٢١ : ۱۲۸ - ومن ١۳۰ : ١٦٠، يوم الثلاثاء 3/6/2025، والقطع من ١٦١ : ۱٦٧ - ومن ۱۹۹ : ۱۹۷ - ۱۹۹ - ۲۰۰، يوم الأربعاء 4/6/2025، والقطع من 201 : 207 - والقطع من 209 : 240، يوم الأحد 15/6/2025، والقطع من 241 : 259 - ومن 261 : 262 – ومن 264 : 270 – ومن 272 : 280، يوم الإثنين 16/6/2025، والقطع من 281 : 285 – ومن 287 : 320، يوم الثلاثاء 17/6/2025، والقطع من 322 : 328 – ومن 330 : 360، يوم الأربعاء 18/6/2025، والقطع من ٣٦١ : ۳۷۳ - ومن ۳۷۵ : ٣۹۳ - ومن ٣٩٥ : ٤٠٠، يوم الخميس 19/6/2025، والقطع من 401 : 407 - ومن ٤٠٩ : ٤٣٨ – 440، يوم الأحد 22/6/2025، والقطع من ٤٤١ : ٤٦٧ - ومن 469 : ٤٨٠، يوم الإثنين 23/6/2025، والقطع من 481 : 520، يوم الثلاثاء 24/6/2025، والقطع من 521 : 528 – ومن 530 : 539 - ومن 541 : 560، يوم الأربعاء 25/6/2025، والقطع من ٥٦١ : ٥٩٩، يوم الخميس 26/6/2025، بجانب تخصيص الأيام من 29/6/2025 : 10/7/2025 للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

في الوقت نفسه، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن " المرحلة التاسعة" للفائزين بها بمدينة دمياط الجديدة، اعتباراً من اليوم 4/5/2025، وحتى يوم 9/7/2025، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمعلن من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

وفي هذا الإطار، شدد وزير الإسكان على تسريع وتيرة أعمال الطرق والمرافق بمشروع بيت الوطن بهدف تعزيز جهود توفير المسكن الملائم، وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع، والمتابعة الدورية للأعمال، لافتاً إلى أنه يتم إتاحة قطع أراضٍ ووحدات سكنية بمشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة للعاملين بخارج مصر، بهدف التيسير على أبناء مصر في الخارج في تملك مسكنهم الملائم وفق الاشتراطات، وربطهم بوطنهم الأم.

وأوضح المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي أرقام (12 – 13 – 14 – 18 – 19 – 24 – 25 – 29 – 31 - 32)، اليوم الأحد 4/5/2025، والقطع أرقام (37 – 38 – 39 – 42 – 44 – 46 – 50 – 51 - 52)، غدا الإثنين 5/5/2025، والقطع أرقام (57 – 58 – 59 – 65 – 66 – 67 – 68 – 72 – 73 - 74)، يوم الثلاثاء 6/5/2025، والقطع أرقام (79 – 80 – 81 – 86 – 87 – 93 – 94 - 98)، يوم الأربعاء7/5/2025، والقطع من (3 – 11 – 13 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25)، يوم الأحد 11/5/2025، والقطع أرقام (26 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 34 – 35 – 38 – 39)، يوم الإثنين 12/5/2025، والقطع أرقام من(40 : 49)، يوم الثلاثاء 13/5/2025، والقطع من 51 : 61، يوم الأربعاء 14/5/2025.

وقال: سيتم تسليم القطع من 62 : 68 – ومن 71 : 73، يوم الأحد 18/5/2025، والقطع من 74 : 83، يوم الإثنين 19/5/2025، والقطع أرقام (85 – 86 – 88 – 89 – 90 – 94 – 96 – 97 – 98 - 102)، يوم الثلاثاء 20/5/2025، والقطع من 103 : 109 – ومن 112 : 114، يوم الأربعاء 21/5/2025، والقطع من 115 : 124، يوم الأحد 25/5/2025، والقطع من 125 : 130 – ومن 132 : 135، يوم الإثنين 26/5/2025، والقطع من 136 : 145، يوم الثلاثاء 27/5/2025، والقطع أرقام (146 – 147 - 149 – 150 – 151 – 152 – 154 – 155 – 156 – 157 )، يوم الأربعاء 28/5/2025.

وأضاف: سيتم تسليم القطع من 158 : 164 والقطع أرقام 166 – 167 – 169، يوم الأحد 1/6/2025، والقطع من 170 : 179، يوم الإثنين 2/6/2025، والقطع أرقام (180 – 181 – 182 – 186 – 187 - 188)، يوم الثلاثاء 3/6/2025، والقطع من 189 : 193، يوم الأربعاء 4/6/2025، والقطع من 2 : 11، يوم الأحد 15/6/2025، والقطع أرقام (12 – 13 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 - 25)، يوم الإثنين 16/6/2025، والقطع من 26 : 35، يوم الثلاثاء 17/6/2025، والقطع من 36 : 45، يوم الأربعاء 18/6/2025، والقطع من 46 : 55، يوم الأحد 22/6/2025، والقطع من 56 : 65، يوم الإثنين 23/6/2025، والقطع من 66 : 75، يوم الثلاثاء 24/6/2025، والقطع 76 : 81، يوم الأربعاء 25/6/2025.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم القطع من 82 : 87، يوم الأحد 29/6/2025، والقطع أرقام (3 – 4 – 5 – 8 – 9 – 10 – 14 – 15 – 16 - 17)، يوم الإثنين 30/6/2025، والقطع أرقام (21 – 22 - 23 – 24 – 28 – 29 – 30 – 31 – 34 - 35)، يوم الثلاثاء 1/7/2025، والقطع من 36 : 39، يوم الأربعاء 2/7/2025، وتم تخصيص الأيام من 6/7/2025 : 9/7/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.