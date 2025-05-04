شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الجولة الثانية من كأس إيزى كارت مصر 2025 بمدينة العريش المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة شمال سيناء وبإشراف من نادى السيارات والرحلات المصرى (الممثل للاتحاد الدولى لرياضة السيارات والكارتينج والدراجات النارية)، وبدعم من مجموعة من الجامعات المصرية وعلى رأسها جامعة سيناء، وبحضور نخبة من المتسابقين والمهتمين برياضة السيارات.

اختتمت الجولة الثانية من بطولة (كأس إيزى كارت مصر 2025 – EasyKart Trophy Egypt ) بنجاح كبير والتى تم تنظيمها بحلبة "Curve Karting" – العريش ، بمجمع جامعات سيناء وقرية سما العريش ، وبتنظيم من (Kart Riders) بالتعاون مع (Birel Art) العالمية.

وبدأ اليوم الختامى للجولة الإفتتاحية للبطولة بمحاضرة صباحية لكافة المتسابقين المشاركين، الذين يبلغ عددهم الإجمالى 8 متسابق ومتسابقة، والتى يتم من خلالها إعطاء التعليمات النهائية للمتسابقين المشاركين، حيث يشارك منهم 3 متسابقين ومتسابقة واحدة بفئة – seniors - (125 cc) ، فيما شارك الأربعة متسابقين الآخرين على فئة – Juniors - (100 cc).

وعقب المحاضرة الصباحية للمتسابقين، تم فترة إحماء للمتسابقين لمدة 10 دقائق للتأكد من مدى جهوزية سياراتهم ومستوى ضبطها إستعداداً للسباقات التالية لليوم الختامى للجولة ، ثم تلى حصة الإحماء الصباحية فترة 6 دقائق كتأهيلات لكلا الفئتين مجتمعتين والمشاركين بالسباق لتحديد أفضل الأزمنة المحققة لقطع أسرع لفة لكل متسابق والتى يتحدد عليها مراكز التوقف (Grids ) بالسباقات القصيرة (Sprint Races).

ومع الوصول لفترة ما بعد الظهيرة بدأت المراحل الختامية للجولة .. مع السباق القصير فى البداية الذى حدد له 15 لفة (ما يقرب من 15 دقيقة) والذى جمع بين كافة متسابقى الفئتين ، ثم تم إتباعه بالسباق الختامى والذى حدد له 20 لفة (ما يقرب من 20 دقيقة) والذى جمع بدوره أيضاً كافة المتسابقين المشاركين بالفئتين مجتمعين بسباق واحد.

وجاءت نتائج السباق القصير (Sprint Race) فى البداية كما يلى (والتى بدورها تعد تأهيلية للسباق الختامى لكلا الفئتين):

أولاً – نتائج فئة (100cc):

1- أحمد حسن مع زمن بلغ 12:48.660 دقيقة

2- محمد راتب مع زمن بلغ 13:05.2 دقيقة

3- يوسف هيثم سمير مع زمن بلغ 13:05.3 دقيقة

ثانياً - نتائج فئة (125cc):

1- نور أبو الوفا مع زمن بلغ 12:49.8 دقيقة

2- مالك هوارى مع زمن بلغ 13:07.211 دقيقة

3- حسن أحمد مع زمن بلغ 13:19.7 دقيقة

أما السباق الختامى الذى تكون من 20 لفة لكل فئة ، فقد جاءت نتائجه كما يلى لكلا الفئتين:

أولاً – فئة (100cc):

1- يوسف هيثم سمير مع زمن بلغ 18:04.0 دقيقة

2- محمد راتب مع زمن بلغ 18:16.8 دقيقة

3- أحمد حسن مع زمن بلغ 19:22.0 دقيقة

ثانياً – فئة (125cc):

1- نور أبو الوفا مع زمن بلغ 18:01.7 دقيقة

2- زين محمد مع زمن بلغ 18:03.5 دقيقة

3- مالك هوارى مع زمن بلغ 18:19.2 دقيقة

لقطات سريعة من السباق النهائى:

• قدم كل من المتسابقين بفئة الجونيور (100cc) يوسف هيثم & محمد راتب عرضاً تنافسياً عالى المستوى فيما بينها من جانب ومع باقى المتسابقين من جانب آخر ، وليس بالفئة التسابقية التى يتسابقان بها وهى (100cc) فحسب ، ولكن حتى مع متسابقى الفئة الأعلى (125cc).

• حاول المتسابق/ زين محمد الذى إنطلق من المركز الثانى بالسباق .. الضغط على المتسابقة/ نور أبو الوفا التى إنطلقت من المركز الأول وقامت بتصدر السباق حتى نهايته ، إلا أن جميع محاولات زين لم تثمر عن أى تقدم لينهى سباقه خلف نور ثانياً.

• قدم فريق المارشلز وحتى فرق الميكانيكا أداءاً إستثنائياً بمجريات هذه الجولة ، ليؤكدوا جميعاً أن مصر حقاً باتت تمتلك كوادر متميزة بسباقات السيارات بشكل عام والكارتينج بشكل خاص.

• أكد محمود راتب – رئيس مجلس إدارة شركة Kart Riders المنظمة للبطولة والوكيل الحصرى بمصر لشركة Birel Art الموفرة لسيارات التسابق ومحركاتها .. أكد أنه بعد الموسم التجريبى الذى خاضه المتسابقين بالعام الماضى من جانب ، ومشاركاتهم بالجولة الأولى بهذا الموسم بخلاف مشاركة بعضهم بجولات دولية خارج مصر من جانب آخر، فقد بات واضحاً مدى تطور مستويات هؤلاء المتسابقين وسرعة إكتسابهم لخبرات تسابقية جديدة قادرة على تأهيلهم للمشاركة ببطولات عالمية قادمة.

• قامت الدكتورة/ جيهان فكرى – رئيس جامعة سيناء بالمشاركة فى توزيع جوائز الفائزين بالجولة الثانية التى أقيمت بالعريش ، وقد أعربت بدورها عن مدى إعتزازها بهذه الأجيال الصاعدة التى تهتم بمثل هذه الرياضة العالمية الواعدة.

• غاب عن هذه الجولة عدد من المتسابقين المتميزين الذين شاركوا بجولة الموسم الأولى بالقاهرة ، وذلك لإرتباطاتهم بفترة إمتحانات دراسية منعتهم من الحضور والمشاركة.