شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تستهل تعاملات شهر مايو بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر مايو، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 32351 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 40393 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14456 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 9527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 12974 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3348 نقطة.