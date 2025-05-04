شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب فى مصر اليوم 10 جنيهات رغم توقف التداولات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 03:06 م

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الأحد انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع سعر الجرام الواحد بمقدار 10 جنيهات مصرية مقارنة بأسعار افتتاح تعاملات اليوم رغم توقف البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24 يسجل 5297 جنيهاً.

- عيار 21 (الأكثر تداولاً) يسجل 4630 جنيهاً.

- عيار 18 يسجل 3972 جنيهاً.

- عيار 14 يسجل 3090 جنيهاً.

- سعر الجنيه الذهب يسجل 37080 جنيهاً.

تراجع الذهب محليًا بعد انخفاض عالمي بنسبة 2.1% وتغيرات طفيفة في سعر الصرف

ويأتي هذا الانخفاض بعد فترة من الاستقرار النسبي في أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلي حول مستويات 4650 جنيها لكن عوامل العرض والطلب تؤثر في حركة الأسعار.

ويرجع محللون هذا التراجع إلى انخفاض في الأسعار العالمية للذهب بنسبة 2.1% بختام الأسبوع، مع تغيرات طفيفة في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، بجانب عوامل العرض والطلب المحلية.

ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً للكثيرين في أوقات التقلبات الاقتصادية، ويتابع المستهلكون والمستثمرون عن كثب تحركات الأسعار لاتخاذ القرارات المناسبة.



