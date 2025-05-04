شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 1.1% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 198 شركة

أخبار متعلقة تحذير من موجة هبوط جديدة لمؤشر S&P 500 رغم صمود الاقتصاد الأمريكي مؤشر سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.8% في منتصف تعاملات اليوم

السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.1%، عند 11411 نقطة، وبتداولات بلغت، 3.541 مليار ريال.وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 193.175 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.437 تريليون ريال.انخفضت أسهم 198 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 41، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، مسار، والتصنيع، والعربية، والصناعات الكهربائية، وهرفي للأغذية، الأكثر ارتفاعا.ووفقا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، الواحة، وساسكو، وإعمار، وأسمنت الجوف، ومعادن، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.4%، عند 28013 نقطة، وبتداولات بلغت، 25.4 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.331 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 53 مليار ريال.وانخفضت أسهم 39 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 30، من بين 115 شركة مدرجة في السوق الموازية.