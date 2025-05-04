شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القُمر المتحدة،لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن الأوضاع الإقليمية والقارية.

وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للسيد الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية جزر القمر المتحدة فقد كشفت بيانات الجهاز اليوم الأحد الموافق 4/5/2025 عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وجزر القمر المتحدة 3.6 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 7.6 مليون دولار خلال عام 2023.

وقد بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لجزر القمر 3 مليـون دولار خلال عام 2024 مقابل 6.2 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من جزر القمر 521 الف دولار خلال عــام 2024 مقابل 1.3 مليون دولار خلال عام 2023 .

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى جمهورية جزر القمر المتحدة خلال عام 2024 :

1. مصنوعات متنوعة بقيمة 738 الف دولار.

2. محضرات خضر وفواكه وأجزاؤها بقيمة 449 ألف دولار.

3. مراجل آلات أجهزة آلية وأجزاؤها بقيمة 304 ألف دولار.

4. حديد وصلب وفولاذ بقيمة 253 الف دولار.

5. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 232 الف دولار.



أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من جمهورية جزر القمر المتحدة خلال عام 2024

1. بن وشاي وبهارات بقيمة 516 ألف دولار.

2. زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 4 آلاف دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في جزر القمر 315 ألف دولار خلال العام المالى (2023/2024 )، بينما بلغت قيمة تحويلات عاملي جزر القمر بمصر 4 آلاف دولار خلال العام المالى (2023/2024 ).

وقد بلغــت قيمـة استثمـــارات جـزر القمــر في مصــر 63 ألف دولار خـلال العـــام المـالى ( 2023/ 2024) بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في جزر القمر 1.4 مليون دولار خلال العام المالى ( 2023 / 2024 ).

وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة خلال ابريل 2025، بينمـا سجــل عــدد سكان جزر القمر 880,2 ألف نسمة خلال نفس الفترة .