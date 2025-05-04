شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 8.3% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث انخفض خام القياس العالمي برنت بنحو 8.3%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 7.5%.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 62.51 دولار للبرميل الجمعة ، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.62 دولار للبرميل.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض "عقوبات ثانوية" ضد أي جهة تقوم بشراء النفط أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، "يجب إيقاف جميع مشتريات النفط الإيراني، أو المنتجات البتروكيماوية، فورا"، مضيفا: "أي دولة أو شخص يشتري أي كمية من النفط أو البتروكيماويات من إيران سيخضع فورا لعقوبات ثانوية. ولن يُسمح له بالتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال".



