شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 4 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ30.050 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان انخفاضا طفيفا مقارنة بسعر أمس حيث سجل عيار 24 سعر 40.075 ريال مقارنة بـ 40.100 ريال سعر أمس بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، ووسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

عيار 24 سجل 40.075 ريال

عيار 22 سجل 36.725 ريال

عيار 21 سجل 35.050 ريال

عيار 18 سجل 30.050 ريال

عيار 14 سجل 23.375 ريال

عيار 12 سجل 20.025 ريال

الاونصة1246.150 ريال

الجنيه الذهب280.450 ريال

الأونصة بالدولار3240.30 دولار

ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.