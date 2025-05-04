شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 4 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ30.050 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأحد، 04 مايو 2025 02:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان انخفاضا طفيفا مقارنة بسعر أمس حيث سجل عيار 24 سعر 40.075 ريال مقارنة بـ 40.100 ريال سعر أمس بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، ووسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.
سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:
عيار 24 سجل 40.075 ريال
عيار 22 سجل 36.725 ريال
عيار 21 سجل 35.050 ريال
عيار 18 سجل 30.050 ريال
عيار 14 سجل 23.375 ريال
عيار 12 سجل 20.025 ريال
الاونصة1246.150 ريال
الجنيه الذهب280.450 ريال
الأونصة بالدولار3240.30 دولار
ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
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