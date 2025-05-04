الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 4 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ30.050 ريال

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سعر الذهب اليوم الأحد 4 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ30.050 ريال

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأحد، 04 مايو 2025 02:00 م

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان انخفاضا طفيفا مقارنة بسعر أمس حيث سجل عيار 24  سعر 40.075 ريال مقارنة بـ 40.100  ريال سعر أمس بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، ووسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.


سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

عيار 24 سجل 40.075 ريال

عيار 22 سجل 36.725 ريال

عيار 21 سجل 35.050 ريال

عيار 18 سجل 30.050 ريال

عيار 14 سجل 23.375 ريال

عيار 12 سجل 20.025 ريال

الاونصة1246.150 ريال

الجنيه الذهب280.450 ريال

الأونصة بالدولار3240.30 دولار

ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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