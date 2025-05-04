شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضيف شرف في معرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، وقّعت مصر مذكرة تفاهم لتكون ضيف الشرف في الدورة العشرين من معرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (CISMEF 2025)، والمقرر انعقاده في مدينة جوانجزو خلال الفترة من 27 إلى 30 يونيو المقبل.

وجاء توقيع المذكرة يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ممثلاً في الرئيس التنفيذي للجهاز، السيد باسل رحمي، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ممثلة في رئيس الهيئة، الوزير المفوض التجاري عصام النجار، إلى جانب اللجنة المنظمة للمعرض ومكتب التمثيل التجاري المصري في بكين.

وبموجب المذكرة، سيتم تخصيص جناح مصري يمتد على مساحة 1000 متر مربع، لعرض منتجات 50 شركة مصرية مختارة من مختلف القطاعات، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين ممثلي هذه الشركات ونظرائهم من الشركات الصينية، بهدف تعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.

وخلال حفل التوقيع، أعرب الوزير المفوض التجاري خالد ميلاد رزيق، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في بكين، عن تقديره للجانب الصيني على الدعوة الكريمة، مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، لاسيما في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، ثمّن عصام النجار جهود اللجنة المنظمة، مشيراً إلى أنه تم توجيه فرق العمل للتنسيق المشترك بما يضمن تقديم مشاركة مصرية متميزة خلال فعاليات المعرض.

ويُعد معرض CISMEF من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجتذب آلاف العارضين والمستثمرين من مختلف دول العالم. وتأتي مشاركة مصر كضيف شرف هذا العام تأكيداً على المكانة المتنامية لعلاقات التعاون بين القاهرة وبكين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.