شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم الأولى في السعودية بعدد المنشآت العائلية نسبةً لعدد السكان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس التنفيذي لـ"المركز الوطني للمنشآت العائلية" الدكتور عائذ المبارك، أن منطقة القصيم جاءت في المرتبة الأولى على مستوى المملكة من حيث معدل المنشآت العائلية نسبة إلى عدد السكان، حيث بلغ المعدل 2338 منشأة لكل 100 ألف نسمة.

ويُعتبر هذا المعدّل الأعلى بين مناطق المملكة، مما يعكس روح الريادة الاقتصادية التي تتميّز بها القصيم، إضافةً إلى البيئة الداعمة للأعمال العائلية في المنطقة.

جاء هذا التصريح خلال فعالية "يوم المنشآت العائلية" التي نظمتها غرفة القصيم في مقرها بمدينة بريدة.