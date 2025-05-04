شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.8% في منتصف تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، أول أيام التداول هذا الأسبوع، بنسبة 0.84% إلى مستوى 11,447.02 نقطة وبتداولات بلغت نحو 2.29 مليار ريال، بقيمة سوقية إجمالية بلغت 9.437 تريليون ريال.

وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 129,665,720 مليون سهم، سجلت منها أسهم 42 شركة ارتفاعًا، فيما تراجعت أسهم 202 شركة، من إجمالي 253 شركة مدرجة.

وكانت أبرز الارتفاعات لشركات كل من: مجموعة فتيحي (3.22%)، صناعة الورق (1.94%)، وهرفي للأغذية (1.85%)، والعربية (1.85%)، والتصنيع (1.83%).

أما أبرز الانخفاضات: الواحة (-5.70%)، ساسكو (-4.75%)، وأمريكانا (-4.05%)، والأسماك (-3.42%)، والغاز (-3.12%).

من ناحية أخرى، تراجع مؤشر السوق الموازية (نمو) في منتصف تعاملات الأحد، بنسبة 0.24% عند 28,057.22 نقطة، بقيمة متداولة 19.323 مليون ريال، وإجمالي عدد أسهم 1,741,994 مليون سهم، بقيمة سوقية إجمالية 53 مليار ريال.

وشهد منتصف التعاملات ارتفاع أسهم كل من: برج المعرفة (23.20%)، تلتها نولجت (9.75%)، ثم دار المركبة (6.29%)، ثم آل منيف (3.23%).

أما أبرز الأسهم المنخفضة فكانت: آلات الصيانة (-10.24%)، ملكية (-6.67%)، ريشيو (-6.52%)، مياه الجوف (-6.25)، ثم تدوير (-5.94%).