شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، تراجعًا نسبيًا، اليوم الأحد 4 مايو، مع عودة البنوك المصرية للعمل بعد العطلة الأخيرة.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري، 50.74 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهليبلغ سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري، 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصرسجل سعر الدولار، في بنك مصر، اليوم الأحد، 50.68 جنيه للشراء، مقابل 50.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةسجل سعر الدولار، في بنك الإسكندرية، اليوم الأحد، 50.67 للشراء، و50.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويسيتداول الدولار، اليوم الأحد، في بنك قناة السويس، مقابل 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليبلغ سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك التجاري الدولي، 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامييجري تداول الدولار، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الأحد، مقابل 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلاميسجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الأحد، 50.79 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيبلغ سعر الدولار اليوم الأحد، في بنك الكويت الوطني، 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنييجرى تداول الدولار في بنك قطر الوطني، اليوم الأحد، مقابل 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع.
رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية