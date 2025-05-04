شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف.. سعر الريال مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، اليوم 4 مايو 2025، تراجعًا طفيفًا في معظم البنوك المصرية.
سعر الريال في البنك المركزيسجل الريال، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري، 13.53 جنيه للشراء، مقابل 13.56 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك الأهلييتداول الريال في البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد، مقابل 13.47 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك مصربلغ سعر الريال، اليوم الأحد، في بنك مصر، 13.47 جنيه للشراء، مقابل 13.54 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الإسكندريةسجل الريال، اليوم الأحد، في بنك الإسكندرية، 13.48 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قناة السويسيتداول الريال في بنك قناة السويس، اليوم الأحد، مقابل 13.47 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك التجاري الدوليبلغ سعر الريال في البنك التجاري الدولي، اليوم الأحد، 13.49 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلاميسجل الريال، اليوم الأحد، في بنك فيصل الإسلامي، 13.46 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.
سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلاميبلغ سعر الريال، اليوم الأحد، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 13.54 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الكويت الوطنيسجل الريال في بنك الكويت الوطني، اليوم الأحد، 13.45 جنيه للشراء، مقابل 13.59 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قطر الوطنييتداول الريال في بنك قطر الوطني، اليوم الأحد، مقابل 13.43 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع.
محمد يوسف
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