سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 4 - 5- 2025 أمام الجنيه بمنتصف االتعاملات

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 4-5-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 4-5-2025، بالبنوك المصرية، منتصف التعاملات حيث سجل فى البنك الأهلى المصري 164.8 جنيه للشراء و166.02 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

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