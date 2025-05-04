شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: العالم يعاني نقصا حادا فى الكفاءات المتخصصة بالأمن السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن العالم يعاني نقصًا حادًا في الكفاءات المتخصصة في الأمن السيبراني، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 3.5 مليون وظيفة شاغرة عالميًا في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة أول دراسة من نوعها تحت قبة مجلس الشيوخ عن "الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، ، في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا الإطار، لفت عمرو طلعت، إلي المبادرات الهامة التي أطلقتها الوزارة، لثقل المهارات المصرية، منها برامج "مهارات سيبرانية"، الذي يستهدف تدريب 1000 طالب سنويًا لتأهيلهم لسوق العمل فور تخرجهم، حيث وصلت نسبة توظيف الخريجين إلى 100% في بعض الأحيان قبل انتهاء فترة التدريب، نظرًا للإقبال الشديد على الكفاءات المدربة.

وشدد "طلعت" علي حرص مصر التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، وقد وقعت العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لتبادل المعلومات والتدريب، مشيرًا إلى أن أقوى البنى التحتية لا تكفي وحدها بدون عقول مدربة قادرة على التصدي للهجمات الإلكترونية.

وأكد وزير الاتصالات، على أن الأمن السيبراني لم يعد مجالًا نخبويًا، بل أصبح مسؤولية مجتمعية تتطلب رفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع.