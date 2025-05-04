شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 32324 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 40353 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 14462 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 9503 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 12945 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 3355 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.87% ليصل إلى مستوى 12046 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وبريميم هيلكثير جروب، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومصر للفنادق، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وكريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، والعربية لحليج الأقطان، ومصر لصناعة الكيماويات، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والعربية لاستصلاح الأراضي، والنعيم القابضة للاستثمارات، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 703 أسهم، 516 ألف سهم، 11 سهمًا، 5030 سهم، 180 سهم، 70 ألف سهم، 35 ألف سهم، 5 ملايين سهم، على الترتيب.

فيما باع مساهم رئيسي بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 200 ألف سهم، كما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والعربية لحليج الأقطان، ودايس للملابس الجاهزة، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومصر لصناعة الكيماويات، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والعربية لاستصلاح الأراضي، والنعيم القابضة للاستثمارات، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 129 ألف سهم، 516 ألف سهم، 16.2 ألف سهم، 200 ألف سهم، 1011 سهم، 50 ألف سهم، 166 سهمًا، 690 ألف سهم، 48.7 ألف سهم، 6.2 مليون سهم، 100 ألف سهم، 635.9 ألف سهم، على الترتيب.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وفي قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، حققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 16.7 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 مارس عام 2025 مقابل 14 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 20.31%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 7.8 مليار جنيه مقارنة مع 12.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 35.49%.

وفي قطاع الأدوية والرعاية الصحية، حققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 2.2 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 مارس عام 2025 مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 47.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 323.4 مليون جنيه مقارنة مع 191.9 مليون جنيه بنسبة نمو 68.54%.

حققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو، إيرادات بلغت 821.4 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 مارس عام 2025 مقابل 581.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 141%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 164.7 مليون جنيه مقارنة مع 82.5 مليون جنيه بنسبة نمو 200%.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة مطاحن مصر الوسطى، إيرادات بلغت 583.3 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مارس عام 2025 مقابل 461.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 26.36%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 87.3 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 83.9 مليون جنيه بنسبة نمو 3.96%.

حققت شركة الزيوت المستخصلة ومنتجاتها، إيرادات بلغت 2.5 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مارس عام 2025 مقابل 2.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 12.5%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.4 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 8.3 مليون جنيه بنسبة انخفاض 83.5%.

وفي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إيرادات بلغت 834.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مارس عام 2025 مقابل 252.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 432 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 113.3 مليون جنيه، نتيجة تحسين جودة منتجات وتوسيع نطاق الخدمات وتلبية احتياجات العملاء وقياس مدى رضائهم، وزيادة وعي العملاء بمنتجات وتحسين التسويق والترويج داخليًا وخارجيًا الأمر الذي أدى إلى فتح مجال التصدير للسوق العالمي.

حققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، إيرادات بلغت 90.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مارس عام 2025 مقابل 220.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 65.9 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 487.1 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عن موافقة مجلس الإدارة على بيع كامل مساحة الأرض البالغ مساحتها 50 ألف متر بسعر 3200 للمتر بإجمالي مبلغ 160 مليون جنيه، ويتم دفع 25% من القيمة الإجمالية المقدرة بمبلغ 40 مليون جنيه عند التعاقد، ليصبح المبلغ المتبقي 120 مليون جنيه تسدد على 3 سنوات بواقع 20 مليون جنيه كل 6 أشهر.