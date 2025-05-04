شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 4-5-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 مايو 2025 استقرارا، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.92جنيه للشراء.

13.96جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.99جنيه للشراء.

13.96جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.99جنيه للشراء.

13.96جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.87جنيه للشراء.

13.99جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.98جنيه للشراء.

13.94جنيه للبيع.