شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يفتتح مشروع تطوير قرية الطوناب بأسوان ضمن مبادرات القطاع المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

تأكيدا على دور قطاع البترول والثروة المعدنية في دعم مبادرات التنمية المجتمعية بصعيد مصر، افتتح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مشروع التطوير المتكامل لقرية الطوناب بمركز إدفو بمحافظة أسوان، والذي نفذته شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية (واديكو) بالتعاون مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول و جمعية الأورمان ، بحضور اللواء ياسر عبدالشافي سكرتير عام المحافظة نائبا عن اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة و المهندس أشرف بهاءالدين رئيس شركة و جنوب الوادي والمهندس امجد غنيم رئيس شركة واديكو واللواء ممدوح شعبان المدير التنفيذي لجمعية الاورمان .

و يهدف المشروع الي تحويل قرية الطوناب الي نموذج القري ذات الاكتفاء الذاتي لأول مرة من خلال بناء 30 منزلاً جديداً مؤثثة بالكامل و مزودة بوحدات لتوليد الغاز الحيوي ( البيوجاز ) من المخلفات الحيوانية وأخرى للطاقة الشمسية كنموذج للاستدامة والطاقة النظيفة ، إلى جانب توفير مصادر دخل مستدامة للأسر من خلال مشروعات صغيرة للإنتاج الحيواني وتسليم رؤوس ماشية لكل أسرة ، مما ينقل قرية الطوناب الي مرحلة الاكتفاء الذاتي .

وقام الوزير بجولة تفقدية في المنازل الجديدة ، وحرص علي تسليم مفاتيحها لأهالي القرية المستفيدين من المشروع .

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يواصل أداء دوره الوطني والاجتماعي في إطار استراتيجية شاملة للمسؤولية المجتمعية تستهدف دعم المجتمعات المحيطة بمواقع العمل والإنتاج بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار الوزير إلى اعتزاز الوزارة بالمشاركة في جهود التنمية المجتمعية بالمحافظة، مؤكدا أن ما يتم تنفيذه من مشروعات يعكس تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم تنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح بدوي أن ما تم إنجازه على أرض الواقع هو ثمرة لتكامل الجهود بين قطاع البترول ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال التعاون الناجح بين شركة واديكو وجمعية الأورمان، حيث تم تنفيذ مشروع متكامل في قرية الطوناب شمل بناء 30 منزلًا مجهزًا بالكامل، وتوفير رؤوس ماشية لكل أسرة لبدء مشروع إنتاجي، إلى جانب تركيب وحدات بيوجاز ووحدات طاقة شمسية لضمان مصدر نظيف ومستدام للطاقة .

اوضح الوزير أن ما تضمنه المشروع يعكس المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية خاصة ما يتصل بالعنصر البشري وبتوفير مصادر الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية والعمل التكاملي مع المؤسسات المختلفة .

حرص الوزير علي توجيه الشكر والتقدير لمحافظ أسوان و اعضاء المجالس النيابية بالمحافظة و جمعية الاورمان ، وشركة واديكو علي التعاون والجهود المبذولة لإنجاح هذا المشروع .

ونيابة عن اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان، أشار اللواء ياسر عبد الشافى سكرتير عام محافظة أسوان فى كلمته إلى أن تسليم المنازل ووحدات البيوجاز وألواح الطاقة الشمسية في إطار المشروع الذي نفذته وزارة البترول والثروة المعدنية يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ والتنمية المستدامة.

قال المهندس أمجد غنيم رئيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية (واديكو)، إن مشروع تطوير قرية الطوناب يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتنمية المجتمعية، ويعد أول نموذج متكامل للمشروعات التنموية القادرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة البيئية والتحول إلى الطاقة النظيفة المتجددة، من خلال توفير مساكن صحية حديثة ومصادر دخل مستدامة للأسر، إلى جانب وحدات للطاقة الشمسية والبيوجاز.

وأضاف أن المشروع يجسد نموذجا ناجحا للتعاون بين قطاعي البترول والتعدين والمجتمع المدني ممثلا في جمعية الأورمان، مشيراً إلي أن الاهتمام بالعنصر البشري هو نقطة الانطلاق لأي عملية تنمية.

ومن جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن مشروع تطوير القرية يعد ملحمة وطنية على الأراضى المصرية تجسد مدى التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى ليظهر أن الشعب المصرى على قلب رجل واحد، معرباً عن تقديره لجهود تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة إقتصادية تعمل على تحقيق طموحات الشعب المصرى من هذا القطاع الهام.

شارك في الإفتتاح المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة ، والاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة ، و اللواء مجدي عباس رئيس الإدارة المركزية للأمن ، و المهندسة ياسمين نجيب والأستاذة فاطمة إبراهيم مسئولا أنشطة المسئولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية ، والاستاذ احمد حمدي مدير عام المسئولية المجتمعية بشركة جنوب الوادي ، و المهندس احمد عبدالرحمن مدير عام المسئولية المجتمعية بشركة واديكو والأستاذة سوزان محب مدير الشراكات بجمعية الاورمان والقيادات التنفيذية بمحافظة أسوان .



