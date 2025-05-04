شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء : 10.3% نسبة انخفاض فى عدد متوفين حوادث الطرق في مصر عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2024.

وسجل عـدد إصابات حوادث الطرق 76362 إصابة عام 2024 مقابل 71016 عام 2023 بنسبة ارتفاع 7.5%، وكان أعلى عدد اصابات على مستوى المحافظات في محافظة الدقهلية حيث بلغ 15563 إصابة وأقل عدد إصابات في محافظة السويس حيث بلغ 39 إصابة عام 2024.

ويعد شهر اكتوبر أعلي شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق حيث بلغ 7155 إصابة بينما شهر فبراير هو أقل الشهور حيث بلغ 5241 إصابة عام 2024.

وبلغ عـدد إصـابات الــذكور 61853 مصاب عام 2024 بيـنما بلغ عــدد إصابات الإنــاث 14509 عـــام 2024، وبالنسبة لفئات السن جاء أعلي عدد مصابين في الفئـــة العمريـة (-15) بعدد 24745 مصاب ويليه فئة (-25) بعدد 13531 مصاب ، بينما أقل عدد كان فئة (+65) بعدد 2004 مصاب عام 2024 .

وجاءت إصابـات حوادث الطــرق حسب مستخدم الطــريق (الركــاب) في المرتبة الأولى بعدد

22845 راكب أقلها وبعدد 11190 سائق عام 2024، وبلغ معدل (مصاب /100 ألف نسمة 71.7 مصاب عام 2024 مقابل 67.5 مصاب عام 2023 بنــسبة إرتفاع 6.2%.

وبلغ عــدد مــتوفـين حــــوادث الطـــرق 5260 مـــتوفي عـــام 2024 مــقابـل 5861 عــــام 2023 بـنسـبة انخفاض 10.3%، وأعلى عدد للمتوفين على مستوى المحافظات في محافظة القاهرة حيث بلغ 766 متوفي وأقل عدد متوفيين في محافظة السويس حيث بلغ 6 متوفي عام 2024، ويعد شهر ابريل أعلي شهور السنة من حيث المتوفيين في حوادث الطرق حيث بلغا 527 متوفي بينما شهر نوفمبر هو أقل الشهور حيث بلغ 384 متوفي عام 2024.

وبلغ عدد المتوفيين من الذكور 4397 متوفي بينما بلغ عدد المتوفيين من الإناث 863 متوفى عام 2024، وبالنسبة لفئات السن جاء أعلي عدد متوفين في الفئة العمريـة (-15) بعدد 1219 متوفي، بينما أقل عدد كان فئة (اقل من 5 سنوات) بعدد 218 متوفي عام 2024، وجاءت متوفين حـوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (المــار بالطريــق) في المرتبة الأولى بعدد 2125 متوفي وأقلها (الراكب) بعدد 1174 متوفي عام 2024.

وبلغ معـدل قســوة حـوادث السيارات (عدد المتوفيين لكــل 100 مصاب) 6.9 عــام 2024 مقابــل 8.3 عــام 2023 بنسبة انخفاض 16.9%، وبلغ معدل (متوفي / 100 ألف نسمة) 4.9 متــوفي عــام 2024 مقابل 5.6 متوفي عــام 2023 بنسبة انخفاض 12.5%.

وبلغ عدد حوادث القطارات 220 حـادثة عـــام 2024 مــقابل 181 عام 2023 بنسبة ارتفاع 21.5%، وبلغ أعلى عدد اخبار قطــارات علي مستــوى المناطــق في منـطقة (الوسطـى) بعدد 49 حادثة، و اقل عدد في منطقة (شرق دلتا) بلـغ 31 حادثة، و بـلغ عدد المتوفين في حوادث القطـارات 57 متوفى عام 2024 بينما بلغ عدد المصابين 104 مصاب عام 2024.

وبـلغ عـدد المتوفين في حـوادث القطـارات ( حوادث الأشخاص ) 727 متوفى عام 2024 بينما بلغ عدد المصابين 324 مصاب عام 2024، وبلغ عدد المتوفين في حوادث القطــارات ( حوادث العاملين بالهيئة ) 5 متوفى عام 2024 بينما بلغ عدد المصابين 225 مصاب عام 2024، وبـلغ معدل حـوادث القـطارات عـــام 2024 بالــنسبة للـعدد التقديــري للــسكــان في منتصف الـعـام 0.02 (حــادثة /10000نسمـة)، بـيـنمـا بلــغ معـدل الحــوادث بالنسبـة لـعــدد ركــاب الـقطـارات 0.9 ( حادثة/ ملـــيون راكب ).

وبلغ معدل قســوة حـــوادث القطـارات 54.8 (متوفي / 100 مصــاب) عام 2024 بينما كـان 103.9 (متوفي / 100 مصاب) متوفى عام 2023.