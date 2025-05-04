شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء الحجز بالمرحلة الثانية من SouthMED لطلعت مصطفى بعروض حصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن بدء الحجز بالمرحلة الثانية من مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي الغربي بعروض استثنائية وأنظمة سداد مرنة ونماذج متنوعة من الوحدات لتلبية مختلف الاحتياجات، وذلك تزامناً مع الحملة الإعلانية الكبرى التي أطلقتها المجموعة ، بطولة النجوم العالميين سلفستر ستالون وتييري هنري، وحققت حجم مشاهدات تعدى 150 مليون مشاهدة في مصر والخليج وبعض دول أوروبا.





عروض حصرية .. مقدم حجز 2.25 % وأنظمة سداد حتى 12 عاما

بمناسبة تحقيق مبيعات تبلغ نحو تريليون جنيه ، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن مفاجأة كبيرة وحصرية بطرح وحدات المرحلة الثانية المطلة على الجولف بمقدم 2.25 % فقط وأنظمة سداد حتى 12 عاماً ، مع عرض 5 % كاش باك لمدة ٣٠ يوم فقط من ٤ مايو وحتى ٣ يونيو أو حتى نفاذ الوحدات المطروحة بالمرحلة.





وحدات مميزة بالمرحلة الثانية

طرحت مجموعة طلعت مصطفى نماذج جديدة من الوحدات بالمرحلة الثانية، تلبي مختلف الاحتياجات من فيلات بشواطئ خاصة وشاليهات مطلة على اللاجونز ، وشقق بالمارينا، ولأول مرة شاليهات مطلة على ملاعب الجولف العالمية ، وتتسم جميع الوحدات بتصميمات عصرية على طراز البحر المتوسط بأعلى معايير الجودة والرقي، وبإطلالات فريدة على البحر واللاجونز الممتدة بطول 107 كم داخل المشروع .





وجهة عالمية للسياحة والتسوق والترفيه

يتوفر في ساوث ميد كافة الخدمات التي تؤهله ليكون وجهة جاذبة للسياحة والتنزه والترفيه على مدار العام. حيث مارينا عالمية لليخوت ، الاكبر بالبحر المتوسط ، وملعب جولف مميز 18 حفرة، هو الأول من نوعه فى الساحل الشمالي ، وممشى ساحلي بطول 2.5 كيلو متر، وأكثر من ألفي غرفة وجناح فندقي تديرها كبرى شركات الفنادق العالمية لتوفير تجربة ضيافة غير مسبوقة. وتوفر ساوث ميد مراكز تجارية وترفيهية متكاملة مستدامة، جاذبة للعلامات التجارية العالمية لتكون وجهة مميزة للتسوق والترفيه ، بالإضافة إلى مدينة ملاهي عالمية، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية على مدار العام.





ساوث ميد مدينة ذكية ومستدامة "Smart Destination"

ومن أبرز ما يميز مشروع "ساوث ميد" رؤيته المستقبلية كمدينة ذكية ومستدامة ترتكز على أحدث تقنيات البناء والتكنولوجيا الخضراء "Smart Destination ". حيث تقدم "ساوث ميد" خدمات المنزل الذكي وأنظمة ذكية لإدارة مرافق المدينة من الإضاءة والري وإعادة التدوير بالاضافة الى وسائل النقل الكهربائي ، مع اعتماد متزايد على الطاقة المتجددة لضمان استدامة المشروع . كل ذلك يأتي ضمن فلسفة صديقة للبيئة تهدف إلى تقديم تجربة سكنية وترفيهية راقية تحاكي مدن المستقبل وتمنح السكان نمط حياة عصريًا ومستدامًا في آنٍ واحد.