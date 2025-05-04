الاقتصاد

بعد تذبذب الأسواق.. تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

بعد تذبذب الأسواق.. تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تذبذب الأسواق.. تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد 4 مايو 2025، تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب، عيار 21، اليوم الأحد، في مصر، 4610 جنيهات للشراء، مقابل 4630 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأحد، في مصر، 5268.5 جنيه للشراء، و5291.5 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأحد، في مصر، 4829.5 جنيه للشراء، مقابل 4850.5 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأحد، في مصر، 3951.5 جنيه للشراء، و 3968.5 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وصل سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأحد في مصر، 3073.25 للشراء، مقابل 3086.75 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الأحد، في مصر، 2634.25 للشراء، مقابل 2645.75 للبيع.

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأحد، 36880 جنيهًا للشراء، و37040 جنيهًا للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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