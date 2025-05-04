شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تذبذب الأسواق.. تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد 4 مايو 2025، تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21سجل سعر الذهب، عيار 21، اليوم الأحد، في مصر، 4610 جنيهات للشراء، مقابل 4630 جنيهًا للبيع.
سعر جرام الذهب عيار 24وصل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأحد، في مصر، 5268.5 جنيه للشراء، و5291.5 جنيه للبيع.
سعر جرام الذهب عيار 22سجل سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأحد، في مصر، 4829.5 جنيه للشراء، مقابل 4850.5 جنيه للبيع.
سعر جرام الذهب عيار 18بلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأحد، في مصر، 3951.5 جنيه للشراء، و 3968.5 للبيع.
سعر جرام الذهب عيار 14وصل سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأحد في مصر، 3073.25 للشراء، مقابل 3086.75 للبيع.
سعر جرام الذهب عيار 12سجل سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الأحد، في مصر، 2634.25 للشراء، مقابل 2645.75 للبيع.
أسعار الذهب اليوم الأحد في مصرسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأحد، 36880 جنيهًا للشراء، و37040 جنيهًا للبيع.
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