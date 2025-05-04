شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تذبذب الأسواق.. تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 12

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

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الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد 4 مايو 2025، تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.سجل سعر الذهب، عيار 21، اليوم الأحد، في مصر، 4610 جنيهات للشراء، مقابل 4630 جنيهًا للبيع.وصل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأحد، في مصر، 5268.5 جنيه للشراء، و5291.5 جنيه للبيع.سجل سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأحد، في مصر، 4829.5 جنيه للشراء، مقابل 4850.5 جنيه للبيع.بلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأحد، في مصر، 3951.5 جنيه للشراء، و 3968.5 للبيع.وصل سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأحد في مصر، 3073.25 للشراء، مقابل 3086.75 للبيع.سجل سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الأحد، في مصر، 2634.25 للشراء، مقابل 2645.75 للبيع.سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأحد، 36880 جنيهًا للشراء، و37040 جنيهًا للبيع.