شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم.. تعرف على سعر عيار 21 الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد 4 مايو، ثباتًا نسبيًا في الأسواق السعودية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الأحد، في السعودية، 341.75 ريال. سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأحد، في السعودية، 390.75 ريال. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل سعل جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأحد، في السعودية 358 ريالاً. سعر جرام الذهب عيار 18 سجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأحد، في السعودية، 293 ريالاً. سعر جرام الذهب عيار 14 وصل سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأحد، في السعودية إلى 228 ريالاً. سعر الذهب عيار 12 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الأحد، في السعودية، 195.25 ريال. أسعار الذهب اليوم في السعودية بلغ سعر أوقية الذهب في السعودية، اليوم الأحد 12151.25 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2734.75 ريال.

