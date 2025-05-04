شكرا لقرائتكم خبر عن 251 مليار ريال.. النقد المتداول خارج المصارف السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع النقد المتداول خارج المصارف في السعودية على أساس شهري وسنوي خلال مارس الماضي.

وبحسب النشرة، بلغ النقد المتداول خارج المصارف في شهر مارس الماضي، 251.535 مليار ريال، بارتفاع 10.6%، مقارنة بـ227.491 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وأفادت النشرة بأن النقد المتداول خارج المصارف في شهر مارس الماضي، ارتفع على أساس شهري بنسبة 5.7%، مقارنة بـ237.905 مليار ريال في شهر فبراير من العام الحالي.

وأشارت النشرة إلى أن النقد خارج البنك المركزي بلغ في شهر مارس الماضي 275.627 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 9.3%، على أساس سنوي، مقارنة بـ252.186 مليار ريال في الشهر ذاته من 2024.

وذكرت النشرة، الصادرة عن "ساما" أن النقد خارج البنك المركزي ارتفع في مارس 2025، على أساس شهري بنسبة 6.4%، مقارنة بـ259.086 مليار ريال في شهر فبراير الماضي.

ووفقا للنشرة بلغ النقد لدى المصارف السعودية في شهر مارس الماضي، 24.092 مليار ريال، منخفضا بنسبة 2.4%، مقارنة بـ24.0659 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

ولفتت إلى أن النقد لدى المصارف السعودية ارتفع على أساس شهري في مارس الماضي، بنسبة 13.7%، مقارنة بـ21.181 مليار ريال في شهر فبراير من العام الحالي.